В Воронежской области средства ПВО уничтожили пять беспилотников

Губернатор Гусев: пять дронов уничтожены над тремя районами Воронежской области
Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над тремя районами региона.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении губернатора.

В ночь на субботу на территории Воронежа объявлялась угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Несколькими часами ранее на территории Липецка и шести муниципалитетов Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что сирены звучат в Долгоруковском, Липецком, Задонском, Хлевенском, Тербунском и Воловском муниципальных округах.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
