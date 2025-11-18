На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ

МО: ВС РФ нанесли удары по энергетическим и ж/д объектам ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом говорится в ежедневном релизе Минобороны России.

Помимо этого, в ходе налета был уничтожен эшелон с бронетехникой, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153-х районах, уточнили в оборонном ведомстве.

Согласно релизу Минобороны, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки над российскими регионами 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

До этого в Минобороны сообщили, что российские силы взяли под контроль район обороны украинской армии в Запорожской области площадью более 6 тыс. кв. метров. По информации ведомства, ВС РФ также продвигаются вглубь оборонительных порядков ВСУ на Гуляйпольском направлении, а также продолжается наступление в районе населенных пунктов Ровное и Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.

СВО: последние новости
