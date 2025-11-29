В Турции назвали возможную причину пожара на двух танкерах в Черном море

Habertürk: пожары на танкерах у берегов Турции могли начаться после удара дронов

Пожары на двух танкерах в Черном море недалеко от побережья Турции могли произойти в результате удара надводных дронов. Об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk.

Журналисты отметили, что управление мореходства Турции заявляло о «внешнем воздействии», которое привело к возгоранию на суднах. Однако подробная информация о возможной причине инцидента не уточнялась.

О пожарах на танкерах сообщил минтранс Турции. По его данным, речь идет о суднах Virat под флагом Гамбии и Kairos, следовавшем в Новороссийск.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ заявил, что власти проверяют все возможные версии причин пожара, в том числе столкновение с миной. Вероятность затопления судна Kairos исключена.

Ранее СМИ сообщили о перехвате Королевским флотом Британии российских корвета и танкера.