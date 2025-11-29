На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одном из российских городов слышны звуки взрывов

SHOT: яркие вспышки и звуки взрывов были слышны в пригороде Казани
true
true
true
close
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В пригороде Казани слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По данным Telegram-канала, в городе наблюдаются перебои с электричеством.

«Местные жители рассказали ..., что около 20 минут назад слышали минимум три звука, похожих на взрывы, и видели синее зарево в районе села Осиново (около 11 км. до Казани). Часть домов осталась без электроэнергии. Очевидцы предполагают, что произошли технические неполадки на местной подстанции», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей авторы сообщения не приводят.

Накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивали украинские беспилотники в небе над Саратовом и Энгельсом.

По словам местных жителей, была слышна сирена и работа средств противовоздушной обороны.

Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи, после чего продолжались с разной интенсивностью. Также люди слышали звуки пролета БПЛА в нескольких районах области.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами