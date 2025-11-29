В одном из российских городов слышны звуки взрывов

SHOT: яркие вспышки и звуки взрывов были слышны в пригороде Казани

В пригороде Казани слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По данным Telegram-канала, в городе наблюдаются перебои с электричеством.

«Местные жители рассказали ..., что около 20 минут назад слышали минимум три звука, похожих на взрывы, и видели синее зарево в районе села Осиново (около 11 км. до Казани). Часть домов осталась без электроэнергии. Очевидцы предполагают, что произошли технические неполадки на местной подстанции», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей авторы сообщения не приводят.

Накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивали украинские беспилотники в небе над Саратовом и Энгельсом.

По словам местных жителей, была слышна сирена и работа средств противовоздушной обороны.

Как рассказали очевидцы, первые взрывы в небе раздались после часа ночи, после чего продолжались с разной интенсивностью. Также люди слышали звуки пролета БПЛА в нескольких районах области.

