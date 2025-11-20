В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников над Россией

В ночь на четверг средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — над Липецкой, два — над Тамбовской областью и один — над территорией Крыма.

18 ноября украинские войска попытались атаковать Воронежскую область четырьмя американскими ракетами большой дальности ATACMS. По данным Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя все ATACMS были сбиты. В ведомстве уточнили, что обломки упавших ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Пострадавших в результате удара не было.

Ведомство добавило, что Вооруженные силы России оперативно установили место пуска ракет ATACMS в Харьковской области: две пусковые установки были обнаружены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ.