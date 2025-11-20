На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников над Россией

МО РФ: в ночь на четверг средства ПВО сбили 65 украинских беспилотников
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на четверг средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — над Липецкой, два — над Тамбовской областью и один — над территорией Крыма.

18 ноября украинские войска попытались атаковать Воронежскую область четырьмя американскими ракетами большой дальности ATACMS. По данным Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя все ATACMS были сбиты. В ведомстве уточнили, что обломки упавших ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Пострадавших в результате удара не было.

Ведомство добавило, что Вооруженные силы России оперативно установили место пуска ракет ATACMS в Харьковской области: две пусковые установки были обнаружены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами