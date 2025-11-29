В столице Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения Украины.

Сигнал тревоги также действует в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

25 ноября телеканал «Общественное» сообщал, что взрыв произошел в Днепропетровске (украинское название — Днепр) на юго-востоке Украины.

26 ноября в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне произошли новые взрывы.

24 ноября в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.