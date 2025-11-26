Кнутов: в Киеве ВС РФ могли атаковать «Кинжалами» бункеры с подземными цехами

Вооруженные силы (ВС) России во время ночного удара по Киеву могли атаковать бункеры с производственными цехами и защищенные командные пункты. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Mk.ru.

По словам эксперта, все заводы советской постройки имеют подземные цеха с повышенной запасом прочности, однако российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» способны пробивать любые перекрытия благодаря кинетической энергии.

«Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» за счет кинетической энергии способны пробить любое перекрытие со стопроцентной вероятностью», — пояснил Кнутов.

Эксперт также не исключил, что целью удара могли стать заглубленные командные пункты, где могут располагаться центры управления беспилотниками, атакующими российскую территорию.

25 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

