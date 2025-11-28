На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
Stringer/dpa/Global Look Press

За неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам украинской военной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Удары также были нанесены по цехам производству беспилотников, а также живой силы противника.

До этого российские войска нанесли массированные удары реактивной системой залпового огня «Град» по Купянску-Узловому в Харьковской области, где расположились около 6500 военнослужащих украинской армии.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ за минувшую неделю (17–23 ноября) потеряли около 3920 военнослужащих и наемников в зоне ответственности российских группировок «Север», «Южная» и «Запад».

Ранее российские ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины.

СВО: последние новости
