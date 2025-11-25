В Минобороны РФ подтвердили ракетные удары по Украине

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил республики (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 151-м районе в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что операция была осуществлена «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» в ночь на 25 ноября.

Для нанесения ударов ВС РФ задействовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска, силы артиллерии.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что российские войска нанесли удары по территории республики минувшей ночью. По его словам, атакованы были Киев и Киевская область, Днепропетровская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области.

Ранее Зеленский призвал Запад не прекращать военную помощь Украине после удара ВС РФ.