На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ подтвердили ракетные удары по Украине

ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил республики (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 151-м районе в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что операция была осуществлена «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» в ночь на 25 ноября.

Для нанесения ударов ВС РФ задействовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска, силы артиллерии.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что российские войска нанесли удары по территории республики минувшей ночью. По его словам, атакованы были Киев и Киевская область, Днепропетровская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области.

Ранее Зеленский призвал Запад не прекращать военную помощь Украине после удара ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами