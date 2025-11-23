МО РФ сообщило об ударах дальнобойным оружием по целям в 148 районах

ВС РФ поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 и объекты украинской инфраструктуры, обслуживавшие ВСУ, в 148 районах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в очередной сводке, передает ТАСС.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетами и артиллерией ВС РФ.

Среди пораженных целей были названы объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также пункты размещения украинских бойцов.

Также Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль Петровское, Тихое и Отрадное. Также ДНР были нанесены удары по подразделениям трех механизированных и одной мотопехотной бригады ВСУ в районах Платоновки, Краматорска, Васюковки, Степановки и Северска.

По оценке Минобороны, украинская сторона в этом секторе потеряла свыше 225 военнослужащих, танк, бронемашину MaxxPro американского производства, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее Минобороны РФ показало кадры взятия Звановки в ДНР.