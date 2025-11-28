На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские диверсанты взяли в плен украинских операторов БПЛА

Российские диверсанты захватили в плен четырех операторов БПЛА ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

В глубоком тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) диверсионная группа ВС РФ нашла пункт управления БПЛА противника и взяла в плен четырех работавших там оператором. Об этом сообщает «Украина.ру».

Это стало возможным благодаря бегству с позиций целого батальона 102-й бригады территориальной обороны.

Именно после прорыва украинских позиций российские штурмовики смогли заходить в тылы противника.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил республики (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 151 районе в зоне проведения спецоперации.

Известно также, что ВС РФ нанесли массированные удары реактивной системой залпового огня «Град» по Купянску-Узловому в Харьковской области, где расположились около 6500 военнослужащих ВСУ.

Ранее российские войска ударили по украинским предприятиям ВПК и энергетики.

