Российские войска ударили по украинским предприятиям ВПК и энергетики

МО РФ: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские войска в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по объектам Военно-промышленного комплекса и энергетики страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов», — рассказало МО.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Днем 18 ноября украинская армия нанесла удар оперативно-тактическими ракетами американского производства ATACMS по Воронежу. Как сообщили тогда в МО РФ, все четыре ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны. При падении обломков получили повреждения крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и одного частного домовладения. Пострадавших среди гражданского населения не было.

Согласно информации ведомства, ATACMS запускались из Харьковской области, две пусковые установки MLRS находились в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

