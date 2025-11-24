Марочко: ВСУ за неделю потеряли около 3,9 тысячи военнослужащих и наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю (17–23 ноября) потеряли около 3920 военнослужащих и наемников в зоне ответственности российских группировок «Север», «Южная» и «Запад». Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, наибольшие потери в живой силе украинской армии произошли в зоне ответственности группировки «Запад» — на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, а также на части Луганской народной республики, находящейся под контролем Киева.

Кроме того, ВСУ потеряли 333 единицы автомобильной техники, 62 единицы различных боевых бронемашин, 6 танков, 35 орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 86 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Российские войска за указанный период наносили комбинированные, групповые и сосредоточенные удары по украинским военным объектам, объектам энергетики, предприятиям военной промышленности Украины и другим объектам, рассказал Марочко.

Ранее СМИ пришли к неутешительным выводам по поводу перспектив ВСУ.