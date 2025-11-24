На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал число потерь среди военнослужащих ВСУ

Марочко: ВСУ за неделю потеряли около 3,9 тысячи военнослужащих и наемников
true
true
true
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю (17–23 ноября) потеряли около 3920 военнослужащих и наемников в зоне ответственности российских группировок «Север», «Южная» и «Запад». Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, наибольшие потери в живой силе украинской армии произошли в зоне ответственности группировки «Запад» — на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, а также на части Луганской народной республики, находящейся под контролем Киева.

Кроме того, ВСУ потеряли 333 единицы автомобильной техники, 62 единицы различных боевых бронемашин, 6 танков, 35 орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 86 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Российские войска за указанный период наносили комбинированные, групповые и сосредоточенные удары по украинским военным объектам, объектам энергетики, предприятиям военной промышленности Украины и другим объектам, рассказал Марочко.

Ранее СМИ пришли к неутешительным выводам по поводу перспектив ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами