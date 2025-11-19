Российские силы ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем ежедневном релизе.

Кроме того, в ходе удара были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК, энергетики, а также склады БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.

Все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, уточнили в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры удара ракетным комплексом «Искандер» по американским пусковым установкам MLRS в Харьковской области.

По данным ведомства, 18 ноября в 14.31 мск украинские военные атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — все они были сбиты при помощи ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом, рассказали в министерстве. Две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.