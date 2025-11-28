Дом и АЗС повреждены в Воронежской области при атаке беспилотников

В Воронежской области при атаке беспилотников повреждены дом и АЗС

Дом и АЗС повреждены в Воронежской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Силы ПВО ночью обнаружили и уничтожили в одном из городских округов и в одном районе Воронежской области два БПЛА, рассказал губернатор.

Предварительно, никто не пострадал.

«В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС», — написал Гусев.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

В Шахтах при падении БПЛА повреждены несколько автомобилей, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома. В Таганроге выбиты стекла в окнах двух частных домов.

Ранее два украинских беспилотника сбили на подлете к Москве.