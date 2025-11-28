Два украинских беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

24 ноября мэр Москвы сообщил, что на подлете к столице были сбиты 10 украинских беспилотников. Комментируя ситуацию, военный корреспондент Александр Коц заявил, что атаками беспилотников на Москву Киев буквально напрашивается на массированный ответ со стороны Вооруженных сил РФ, «чтобы потом причитать на западных трибунах о коварстве и жестокости России».

Утром 23 ноября украинские беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры.

Ранее в российском регионе сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».