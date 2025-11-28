Верховный лидер Ирана назвал виновника конфликта на Украине

Хаменеи: США разожгли конфликт на Украине, а теперь предлагают план мира

Соединенные Штаты Америки «разожгли конфликт на Украине», не добились никакого результата, а теперь предлагают план по урегулированию. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Нынешний американский президент говорил, что разрешит [конфликт на Украине] за три дня», — сказал он.

С тех пор прошел почти год, и теперь США предлагают мирный план, состоящий из 28 пунктов, «той самой стране, которую сами же и втянули в конфликт», отметил Хаменеи.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана президента США Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

Ранее Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка.