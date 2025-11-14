Восемь стран Европы подписали документ о военной мобильности

ELTA: Литва и семь других стран Европы подписали протокол о военной мобильности

Восемь европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в Европе. Об этом сообщает пресс-служба министерство обороны Литвы.

Отмечается, что соответствующий документ подписали представители Бельгии, Чехии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Польши и Словакии, а также Литвы.

В пресс-релизе говорится, что создание Центрально-североевропейского военного мобильного региона (ЦСЕВМ) должно помочь унифицировать правила пересечения государственных границ, обеспечить совместный контроль и координацию средств передвижения, эффективный обмен данными, синхронизацию развития инфраструктуры и взаимодействия между всеми восьми странами.

Кроме того, министр обороны Литвы Робертас Каунас назвал слаженную военную мобильность национальным приоритетом республики. По его словам, необходимо укрепить инфраструктурное взаимодействие на восточных рубежах НАТО, особенно в тесном сотрудничестве с Польшей и Латвией.

Ранее литовский министр подал в отставку после сообщений о его возможной связи с Россией.