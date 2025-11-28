Стремление главы евродипломатии Каи Каллас выставить Россию в невыгодном свете «серьезно граничит» с диагнозом психиатра, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По информации Слуцкого, у главы евродипломатии во время выступлений происходят приступы бреда, которые она озвучивает на многомиллионную аудиторию. В частности, российский депутат обратил внимание на высказывание Класс о том, что на Россию не было нападений на протяжении последних ста лет. Он также высказался по поводу мирного процесса на Украине.

«Такие же – зараженные русофобией – «высокие представители» европейских столиц продолжают вставлять палки в колеса мирного урегулирования украинского конфликта. Как и Каллас, по всей видимости, они считают «невыгодным» «быстрый мир» для киевского режима», — подчеркнул депутат.

Слуцкий уточнил при этом, что имеет в виду участие бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в переговорном процессе России и Украины.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Джонсон, Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затягивают конфликт на Украине, так как без них он закончился бы еще несколько лет назад.

Ранее Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях России.