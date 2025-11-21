В Херсонской области в результате обстрелов ВСУ пострадали три мирных жителя

В Херсонской области в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, в поселке городского типа Днепряны ранен мирный житель 1975 года рождения. Он доставлен в больницу. В Новой Каховке в результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадали мужчина 1972-го и женщина 1977 года рождения. Они оба госпитализированы, отметил Сальдо.

Также ВСУ нанесли удар по служебному автомобилю «Облводоканала», после чего машина получила значительные повреждения.

Всего обстрелам подверглись шесть населенных пунктов: Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Корсунка и Старая Збурьевка.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли очередные удары по региону с помощью 48 беспилотников. Больше всего подверглись атакам БПЛА Грайворонский и Шебекинский округа.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться из Димитрова.