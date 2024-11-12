Более 7 тысяч военных ВСУ попали к окружение у Оскольского водохранилища

Более 7 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за несвоевременного приказа командования больше двух недель остаются заблокированными у Оскольского водохранилища. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в результате успешных действий российских военных ВСУ были вынуждены оставить более выгодные рубежи и позиции и отступить к водохранилищу.

Марочко уточнил, что к блокировке украинских военнослужащих привел несвоевременный приказ командования о начале мероприятий по переброске сил и военной техники на левый берег водоема.

Военный эксперт добавил, что последние две недели Украина пытается деблокировать прижатые к Оскольскому водохранилищу войска: украинское командование усиливает огневую поддержку контратакующих подразделений, создает новые логистические пути поставок, однако все усилия не привели к желаемому итогу из-за точных и современных ударов российских подразделений.

В октябре сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области.

Ранее генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск в зоне СВО.