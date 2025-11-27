Президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Донбасс ради прекращения войны, чтобы не проиграть будущие выборы главы государства. Об этом написал журналист Саймон Шустер в статье для журнала The Atlantic.

Отмечается, что в октябре Зеленский обещал президенту США Дональду Трампу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут окружить российские войска около Покровска (Красноармейск — российское название), но этого так и не произошло, поэтому американский лидер принял другую тактику. По словам Шустера, именно после октябрьской встречи американского и украинского президентов Россия начала подготовку нового мирного соглашения, которое потом возникло в форме 28 пунктов (мирный план Трампа — прим. ред.).

В Белом доме, кроме самого Трампа, на прекращении украинского конфликта любой ценой «зациклен» также вице-президент США Ди Джей Вэнс, который стремится сделать это до промежуточных выборов в 2026 году.

Когда на Украине разразился коррупционный скандал, Вэнс и другие чиновники Белого дома посчитали, что это не позволит украинцам противостоять мирному соглашению. В США после этого начали продвигать идею, что другие способы урегулирования на Украине не сработали, а любые дальнейшие промедления приведут к новым территориальным потерям, продолжил автор статьи.

В итоге на Украине избрали тактику согласия с Трампом, не давая повода считать Киев препятствием к миру. При этом Киев намерен всячески противиться главному требованию России — по выводу украинских войск из Донбасса. По мнению источника в офисе Зеленского, сдача Донбасса была бы для президента равносильна политической самоликвидации.

По словам собеседников журнала, в остальном Украина примет любые форматы прекращения огня.

