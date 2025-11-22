Макрон оценил новый план Трампа по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон счел новый американский план по Украине хорошей основой для урегулирования, которая требует доработки. Об этом сообщает Reuters.

«План США по Украине хорош, потому что он предлагает мир, однако это основа, которая требует работы», — цитирует агентство политика.

До этого газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Согласно статье, эксперты и политики со всего мира скептически отнеслись к новому американскому плану. Они предупреждают о «фактической капитуляции» Украины и считают соглашение в нынешнем виде опасным не только для граждан республики, но и для жителей стран Европы.

Ранее сообщалось, что ЕС передал США свой вариант мирного плана по Украине.