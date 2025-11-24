Макрон готовится объявить о введении добровольной военной службы во Франции

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Le Figaro: Макрон готовится объявить о введении добровольной военной службы
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится объявить о введении добровольной военной службы, в ближайшие дни может последовать заявление. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным собеседников, с объявлением Макрон может выступить в четверг 27 ноября. В кулуарах саммита «Большой двадцатки» президент Франции уточнял, что проект рассматривался в последние несколько месяцев в контексте глобальной безопасности, которая характеризуется «неопределенностью» и «ростом напряженности».

«В мире, в котором мы живем, полном неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны предостерегать других от вторжения... Франция должна оставаться сильным государством с сильной армией, но также и со способностью к совместным действиям», — говорил Макрон.

До этого стало известно, что в Германии решили возродить службу по призыву в армии для осуществления планов НАТО в условиях якобы грядущей войны. Теперь молодых немцев будут тестировать на годность к службе. Если добровольцев не хватит для выполнения плана, то призывать на службу будут по жребию.

Ранее Макрон оценил новый план Трампа по Украине.

