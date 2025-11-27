В «Ростехе» раскрыли число уничтоженных дронами корпорации целей

Российские военные с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые были разработаны корпорацией «Ростех», уничтожили тысячи целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявили в корпорации.

«С помощью дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности», — сказал собеседник агентства.

В госкорпорации уточнили, что «Ростех» разработал и серийно производит ряд беспилотных систем для различных целей. В зоне спецоперации активно используют около десяти типов разведывательных и ударных беспилотников. Среди которых — барражирующие боеприпасы «КУБ», беспилотные летательные аппараты «СКАТ 350М», а также БПЛА воздушной разведки и целеуказания «Гранат-4» концерна «Калашников».

До этого гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что у зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь» технические возможности практически безграничны, кроме того, они продолжают наращиваться.

Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями нового Су-75.