Глава «Ростеха» рассказал о практически безграничных возможностях комплекса «Панцирь»

У зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь» технические возможности практически безграничны, кроме того, они продолжают наращиваться. Об этом ТАСС сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В частности, комплекс в данный момент может оснащаться 48 мини-ракетами для противодействия массированному налету беспилотных летательных аппаратов.

По словам главы «Ростеха», «эффективность «Панцирей» высочайшая». Он отметил, что существуют машины, на счету которых многие сотни сбитых целей. Чемезов назвал родоначальника этой системы Аркадия Шипунова «величайшим конструктором».

«Первый комплекс был создан два десятка лет назад, но технические возможности, которые в него заложены, по сути, безграничны: они наращиваются все дальше и дальше», — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что ЗРК могут сбивать «все, что летит».

«Одна боевая машина теперь берет на борт 48 таких ракет и может отразить даже массированный налет дронов», — пояснил гендиректор «Ростеха».

Также Чемезов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит аналоги по отдельным характеристикам и продолжает совершенствоваться.

Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями нового Су-75.