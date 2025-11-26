На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Ростеха» рассказал о практически безграничных возможностях комплекса «Панцирь»

Чемезов: заложенные в комплекс «Панцирь» возможности практически безграничны
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

У зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь» технические возможности практически безграничны, кроме того, они продолжают наращиваться. Об этом ТАСС сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В частности, комплекс в данный момент может оснащаться 48 мини-ракетами для противодействия массированному налету беспилотных летательных аппаратов.

По словам главы «Ростеха», «эффективность «Панцирей» высочайшая». Он отметил, что существуют машины, на счету которых многие сотни сбитых целей. Чемезов назвал родоначальника этой системы Аркадия Шипунова «величайшим конструктором».

«Первый комплекс был создан два десятка лет назад, но технические возможности, которые в него заложены, по сути, безграничны: они наращиваются все дальше и дальше», — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что ЗРК могут сбивать «все, что летит».

«Одна боевая машина теперь берет на борт 48 таких ракет и может отразить даже массированный налет дронов», — пояснил гендиректор «Ростеха».

Также Чемезов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит аналоги по отдельным характеристикам и продолжает совершенствоваться.

Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями нового Су-75.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами