Лукашенко призвал разрабатывать в Белоруссии собственные вооружения

Белоруссия должна разрабатывать и иметь собственные вооружения, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

Глава государства обратил внимание, что Минск благодаря хорошим отношениям с Москвой располагает тактическим ядерным оружием. Также ожидается, что в декабре текущего года на боевое дежурство поступит новый комплекс «Орешник». Однако, по мнению Лукашенко, Белоруссии не следует полагаться только на эти вооружения.

«Действительно, россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении РФ. Но основные вооружения нам надо иметь свои», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в случае конфликта участвовать в боевых действиях будут люди. Поэтому в республике необходимо создавать те вооружения, которые будут им необходимы.

«Не будут так эффективны беспилотники у нас, как в степи, и так далее. У нас лесной массив, не так просто беспилотниками воевать», — подчеркнул глава государства.

31 октября Лукашенко рассказал, что Белоруссия завезла из РФ новейшее ядерное оружие. При этом те комплексы, которые находились на территории страны до этого момента, были возвращены Москве.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена ввязываться в войну.