На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал разрабатывать в Белоруссии собственные вооружения

Лукашенко: Белоруссия должна создавать и иметь собственные вооружения
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Белоруссия должна разрабатывать и иметь собственные вооружения, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

Глава государства обратил внимание, что Минск благодаря хорошим отношениям с Москвой располагает тактическим ядерным оружием. Также ожидается, что в декабре текущего года на боевое дежурство поступит новый комплекс «Орешник». Однако, по мнению Лукашенко, Белоруссии не следует полагаться только на эти вооружения.

«Действительно, россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении РФ. Но основные вооружения нам надо иметь свои», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в случае конфликта участвовать в боевых действиях будут люди. Поэтому в республике необходимо создавать те вооружения, которые будут им необходимы.

«Не будут так эффективны беспилотники у нас, как в степи, и так далее. У нас лесной массив, не так просто беспилотниками воевать», — подчеркнул глава государства.

31 октября Лукашенко рассказал, что Белоруссия завезла из РФ новейшее ядерное оружие. При этом те комплексы, которые находились на территории страны до этого момента, были возвращены Москве.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена ввязываться в войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами