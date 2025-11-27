На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь Совбеза прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

Вольфович: размещение «Орешника» в Белоруссии является защитой для ОДКБ с запада
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Размещение на территории Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на полях саммита ОДКБ в Бишкеке, передает ТАСС.

По его словам, Белоруссия не увеличивает численность своих вооруженных сил, упор делается на качестве и оснащении модернизированными средствами, на размещении их на территории республики.

В частности, размещение «Орешника» на белорусской территории является защитой всех стран-членов ОДКБ — в противовес тому, что делается сегодня рядом с организацией на Западе, отметил Вольфович.

Он добавил, что сегодня военный компонент ОДКБ соответствует вызовам и угрозам, которые имеют место быть.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в декабре ракетный комплекс «Орешник» встанет на боевое дежурство в республике.

10 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск благодаря хорошим отношениям с Москвой располагает тактическим ядерным оружием. Также ожидается, что в декабре текущего года на боевое дежурство поступит новый комплекс «Орешник».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена ввязываться в войну.

