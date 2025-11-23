В Белгородской области создадут пункты временного обогрева

Пункты временного обогрева планируют создавать в Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил на ежегодной пресс-конференции, опубликованной во «ВКонтакте».

По его словам, сложно предугадать, какой будет зима и не случится ли повреждений. На этот случай, предусмотрев все факторы, решено было создать пункты временного обогрева.

«В состав пунктов временного обогрева мы определились, что (войдут - ред.) начиная от пауэрбанков и заканчивая тэнами для подогрева чая», - отметил глава региона.

Выступая на пресс-конференции, Гладков рассказал о состоянии Белгородского водохранилища. По его словам, критическую ситуацию, связанную с повреждением плотины из-за ударов ВСУ, удалось урегулировать за пять дней.

Он добавил, что на сегодняшний день угрозы для водохранилища нет, оно спасено. Как отметил губернатор, атаки украинских военных на водохранилище не повлияли на систему снабжения, однако создали «определенный дискомфорт».

Ранее глава Белгородской области прокомментировал слухи о «тюльпановом бизнесе».