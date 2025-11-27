ТАСС: за неудачи под Волчанском снят с должности комбриг ВСУ и друг Порошенко

Украинское командование за неудачи на Харьковском направлении сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По их сведениям, полковник Евгений Солодаев был снят с должности за обвал фронта под Волчанском. 26 ноября он покинул расположение бригады, передав дела новому командиру подполковнику Виталию Поповичу.

Солодаев является близким другом бывшего украинского президента Петра Порошенко.

24 ноября сообщалось, что командование украинской армии перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска, добавил он.

Ранее ВС РФ начали штурм Гуляйполя.