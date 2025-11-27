На Украине могут изменить схему комплектования бригад ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения схемы пополнения бригад ВСУ. Свою позицию он обозначил в Telegram-канале по итогам очередного заседания украинского генштаба.

По словам Зеленского, после визита на передовую он убедился в том, что текущий механизм комплектации бригад устарел и несправедлив, о чем свидетельствуют поступающие почти из каждой бригады жалобы.

«Важно, чтобы наши украинские защитники продолжали уничтожать врага, удерживать позиции и выполнять боевые задачи. Именно на этом основана наша способность вести переговоры в интересах Украины», — отметил он.

До этого глава МИД ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках поддержки Украины Евросоюз готов обеспечить финансирование Украины, обучение ее солдат, а также продолжить поддержку оборонного сектора страны.

При этом предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования на Украине предполагает сокращение ее вооруженных сил в 2,5 раза.

Ранее в России объяснили согласие Зеленского на мирный план Трампа.