Дроны и артиллерия ВСУ ударили по Энергодару

В Энергодаре при ударе дронов и артиллерии пострадал мужчина

БПЛА и артиллерия ударили по жилому району Энергодара, написал в Telegram-канале глава городской администрации Максим Пухов.

Чиновник сообщил, что при атаке пострадал 76-летний житель города. Его госпитализировали в сознании. Медики оценили состояние мужчины как удовлетворительное.

Глава администрации призвал местных жителей быть бдительными и осторожными и избегать открытых пространств.

Два дня назад город-спутник Запорожской АЭС (атомной электростанции) Энергодар остался без электроэнергии из-за повышенной нагрузки на сети. Там случилось аварийное отключение городской электросети.

А на прошлой неделе гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что обстановка вокруг ЗАЭС не улучшается. По его словам, есть ракетные, артиллерийские и дроновые удары по жилой инфраструктуре Энергодара, и это «раскачивает ситуацию».

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на ЗАЭС.