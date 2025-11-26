На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МО рассказали о продвижении российских войск на Красноармейском направлении

МО: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Красноармейском направлении
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении потеряли более 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии за минувшие сутки.

24 ноября командир мотострелковой роты Азат Ахмедов рассказал, что в районе Красноармейска бойцы группировки «Центр» уничтожили двоих и взяли в плен еще одного солдата ВСУ, которые пытались прорваться из окруженного города.

22 ноября Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что ФСБ выявила под Красноармейском схрон Вооруженных сил Украины с компонентами химического оружия.

По информации журналистов, из тайника изъяли самодельные взрывные устройства, выполненные в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом «хлорпикрин», а также заряды пластита и емкости с бензином. При подрыве такая смесь превращается в боевое удушающее вещество — фосген.

Ранее силовики ликвидировали украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами