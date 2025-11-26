МО: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Красноармейском направлении

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении потеряли более 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии за минувшие сутки.

24 ноября командир мотострелковой роты Азат Ахмедов рассказал, что в районе Красноармейска бойцы группировки «Центр» уничтожили двоих и взяли в плен еще одного солдата ВСУ, которые пытались прорваться из окруженного города.

22 ноября Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что ФСБ выявила под Красноармейском схрон Вооруженных сил Украины с компонентами химического оружия.

По информации журналистов, из тайника изъяли самодельные взрывные устройства, выполненные в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом «хлорпикрин», а также заряды пластита и емкости с бензином. При подрыве такая смесь превращается в боевое удушающее вещество — фосген.

Ранее силовики ликвидировали украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл РФ.