ВС РФ ликвидировали двоих и взяли в плен солдата ВСУ под Красноармейском

В районе Красноармейска военнослужащие группировки «Центр» уничтожили двоих и взяли в плен еще одного бойца ВСУ, которые пытались прорваться из окруженного города. Об этом сообщил ТАСС командир мотострелковой роты Азат Ахмедов.

По информации Минобороны России, группа украинских военнослужащих, осознавшая, что находится в окружении и брошена командованием, попыталась выйти из Красноармейска, скрывшись в одном из домов рядом с железнодорожным вокзалом. Во время попытки отхода произошел контакт с российскими силами. Один из бойцов РФ получил ранение, однако после осмотра хирурга отказался от госпитализации и продолжил выполнение боевых задач.

Командир роты подчеркнул, что пленение бойца прошло по установленным правилам: тех, кто сдавался, не мучили.

По словам военнослужащего группировки «Центр» Даниила Киселева, зачистка дома проходила скоординированно: российские силы рассредоточились по контурам здания, обходили открытые окна и ворота, обеспечивая полное окружение противников. Благодаря подготовке и опыту подразделения удалось успешно нейтрализовать угрозу и взять одного бойца в плен.

Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, группировка ВСУ оказалась зажата в котле и несет крупные потери в Красноармейске.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о взятии Красноармейска российскими военными.