Сальдо сообщил об обстановке на линии фронта в Херсонской области

Российские вооруженные силы сохраняют контроль над линией фронта в Херсонской области и осуществляют локальные продвижения на отдельных участках. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Российские войска стабильно удерживают линию, продвигаются локально в ряде районов и эффективно работают по технике и артиллерии ВСУ», – заявил Сальдо.

Он охарактеризовал обстановку на передовой как напряженную, но контролируемую.

Губернатор отметил, что прифронтовые населенные пункты, в особенности 15-километровая зона, продолжают подвергаться обстрелам со стороны противника.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжат реализацию задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Херсонской области пострадали три человека после обстрелов ВСУ.