В «Ростехе» рассказали о превосходстве истребителя СУ-57 перед аналогами

Гендир «Ростеха» Чемезов: истребитель пятого поколения СУ-57 превосходит аналоги
true
true
true
close
Пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

Истребитель пятого поколения Су-57 превосходит аналоги по отдельным характеристикам и продолжает совершенствоваться. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Самолет продолжает совершенствоваться. Идут работы на дальнейшую перспективу, в сторону глубокой модернизации. Это коснется и агрегатов, и электроники, и оружия», — заявил он.

По словам Чемезова, на данный момент истребитель по многим показателям превосходит аналоги, однако с доработками его функционал только усилится. Гендиректор «Ростеха» подчеркнул, что в отличие от зарубежных лайнеров, он прошел тестирование во всех вариантах боевого применения. Он рассказал, что СУ-57 задействовали в Сирии, а сейчас он тестируется в небе в зоне спецоперации на Украине.

Чемезов добавил, что истребитель успешно показал себя в новых для оперативно-тактической авиации типах боевых миссий и подтвердил эффективность стелс-качеств.

Он отметил, что критика строения со стороны зарубежных стран является отголосками конкурентной борьбы.

До этого сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2.

Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями нового Су-75.

