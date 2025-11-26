На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Воронежской области рассказали об атаках БПЛА минувшей ночью

Гусев: силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Воронежской областью
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 БПЛА над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В семи районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

26 ноября Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Черным морем.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край и Ростовская область подверглись одному из самых продолжительных и массированных налетов украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». В результате атак пострадали люди, повреждены дома и социальные объекты. Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. В одном из районов Новороссийска люди слышали предупреждения не только об атаке вражеских БПЛА, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении. Очевидцы назвали эту ночь «страшной».

Ранее в Чебоксарах из-за атаки БПЛА по ряду улиц ввели ограничения для транспорта.

Атаки БПЛА на Россию
Атаки БПЛА на Россию
