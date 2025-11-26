В Чебоксарах ввели ограничения для транспорта

В Чебоксарах из-за атаки БПЛА по ряду улиц ввели ограничения для транспорта

В Чебоксарах из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по ряду улиц были введены временные ограничения для всех транспортных средств. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены по проезду Яковлева от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Ленинского комсомола; на проспекте Мира от пересечения с Эгерским бульваром до пересечения с проспектом Яковлева.

Трофимов добавил, что был организован объезд по существующей улично-дорожной сети города.

До этого глава Чувашской республики Олег Николаев заявил, что власти региона проводят эвакуацию населения после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из проверенных источников.

Telegram-канал SHOT до этого сообщил, что в небе над Чебоксарами произошло несколько мощных взрывов.

