Портрет снайпера спас жизнь российскому военному

Портрет снайпера-художницы Толстоусовой спас жизнь бойцу ВС России в зоне СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Рисунок художницы-снайпера Юлии Толстоусовой с позывным «Чечня» однажды спас жизнь военному Вооруженных сил России. Об этом случае, который произошел в зоне СВО, она сообщила в интервью RT.

По словам женщины, она подарила бойцу портрет в рамке с плотной металлической подложкой.

«Он его положил в карман за сиденьем. А когда в машину прилетел FPV-дрон, то эта рама задержала осколки, только шею бойцу посекло», — рассказала Толстоусова.

Она отметила, что затем военный звонил ей и благодарил.

«Мы давно дружим», — добавила художница.

В январе российский военнослужащий, участвующий в СВО, избежал серьезного ранения из-за крестика на шее. Осколок снаряда пробил крестик и лишь поверхностно ранил бойца. Друг выжившего назвал случившееся чудом.

В том же месяце российский солдат выжил в зоне СВО благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет. На опубликованном журналистами видео военнослужащий из Башкортостана показал пробитый выстрелом документ, который он носил в нагрудном кармане.

Ранее российский солдат спасся после ударов семи FPV-дронов ВСУ.

СВО: последние новости
