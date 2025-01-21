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Крестик на шее спас российского бойца на СВО

RT: крестик на шее спас военного от серьезного ранения в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военный, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, избежал серьезного ранения из-за крестика на шее. Об этом сообщает RT со ссылкой на его сослуживца.

По данным журналистов, осколок снаряда пробил крестик и лишь поверхностно ранил военного. Друг выжившего назвал случившееся чудом.

19 января Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что российский солдат выжил в зоне СВО благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет. На опубликованном журналистами видео военнослужащий из Башкортостана показал пробитый выстрелом документ, который он носил в нагрудном кармане.

В декабре сообщалось, что участник СВО с позывным «Смелый» попал под обстрел в зоне боевых действий и спасся благодаря вложенным в бронежилет иконам. Мужчина рассказал, что перед каждым боевым выходом он вкладывал иконы в бронежилет. Он объяснил, что в свое время так делали его предки во время Великой Отечественной войны. Во время обстрела бойца задели осколки от снаряда. Позже в госпитале выяснилось, что два из них застряли в иконах.

Ранее российский солдат рассказал, как спасая икону, попал в центр разрыва кассетной бомбы и выжил.

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