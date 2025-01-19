Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Икона спасла российского военного от украинской пули в сердце

«ВД»: икона Богородицы в военном билете спасла бойца СВО от пули в сердце
close
Анна Громова/«Газета.Ru»

Российский солдат выжил в зоне специальной военной операции (СВО) благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», публикуя видеозапись с рассказом бойца СВО.

На кадрах военнослужащий из Башкортостана показывает пробитый выстрелом военный билет, который он носил в нагрудном кармане.

«Хотите — верьте, хотите — не верьте. Вот она (пуля) летела в сердце... Военник пробило», — сказал боец.

Он показал иконку Богородицы в конце документа, на которой видна вмятина от пули.

«Потом скажите, что Бога не существует… Вот иконка, на ней остановилась (пуля)», — отметил солдат.

В декабре сообщалось, что участник СВО с позывным «Смелый» попал под обстрел в зоне боевых действий и спасся благодаря вложенным в бронежилет иконам. Мужчина рассказал, что перед каждым боевым выходом он вкладывал иконы в бронежилет. Он объяснил, что в свое время так делали его предки во время Великой Отечественной войны. Во время обстрела бойца задели осколки от снаряда. Позже в госпитале выяснилось, что два из них застряли в иконах.

Ранее российский солдат рассказал, как спасал икону, попал в центр разрыва кассетной бомбы и выжил.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами