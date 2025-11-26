В Новороссийске отражают атаку беспилотников

В Новороссийске отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в городе была объявлена опасность дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», — написал чиновник.

Вечером 24 ноября в Новороссийске произошла массированная атака украинских беспилотников. Обломки дронов падали в жилых кварталах, повреждены дома и машины.

Первое сообщение о разрушениях в Новороссийске появилось после попадания фрагментов дрона в 16-этажный жилой дом. По данным оперштаба Краснодарского края, была повреждена угловая квартира на верхнем этаже, осколками задело припаркованные автомобили.

Спустя некоторое время стало известно о втором адресе: в многоквартирном доме пострадали три квартиры на двух верхних этажах, в одной из них возник пожар. Его быстро ликвидировали, никто не пострадал.

Третий эпизод зафиксировали в Мысхако, где обломки беспилотника попали в пятиэтажку. Пожар в одной из квартир потушили сотрудники МЧС. Городские службы уточнили, что повреждения затронули остекление и элементы кровли.

По данным медиков и региональных служб, в результате атаки ранения получили четыре человека. Один мужчина пострадал при падении обломков на частный дом и был госпитализирован. Еще двое получили ранения, находясь на улице: один — средней тяжести, второй — легкой степени.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.