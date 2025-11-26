Макрон высказался против ограничения численности украинской армии

Французский президент Эммануэль Макрон высказался против ограничения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое предлагалось в мирном плане США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По словам Макрона, выступившего перед журналистами после видеоконференции «коалиции желающих», переговоры в Женеве показали, что численность украинской армии не должна быть ограничена. Глава государства подчеркнул, что для этого спланировано все необходимое.

25 ноября Макрон заявил, что «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией создаст рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины при участии Турции и США.

По новому тексту мирного плана США предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что вопрос о территории Украины и ее армии должен решаться Киевом.