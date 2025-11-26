В трех регионах России объявили ракетную опасность

В Тульской, Брянской и Калужской областях объявили ракетную опасность

В Брянской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в области была запущена система оповещения. Чиновник призвал местных жителей по возможности оставаться дом.

«Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!» — написал он.

Также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил своем Telegram-канале, что в регионе объявили ракетную опасность. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Кроме того, в МЧС России сообщили, ракетная опасность была объявлена в Калужской области. В ведомстве призвали жителей региона укрыться в помещениях с капитальными стенами: коридор, ванная комната, кладовая, подвал.

18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в министерстве обороны России, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Как отметили в Минобороны, боевой расчет «Искандер-М» уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области.

Ранее а России рассказали об атаках ВСУ беспилотниками с токсинами.