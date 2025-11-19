На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Искандер» уничтожил комплексы ATACMS, атаковавшие Воронеж

ВС РФ уничтожили установки, выпустившие ракеты по Воронежской области
Боевой расчет «Искандер-М» уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области. Об этом сообщает Минобороны.

По информации оборонного ведомства, две американские пусковые установки РСЗО «MLRS» были обнаружены рядом с населенным пунктом Волосская Балаклея. В результате удара «Искандера-М» две пусковые установки с боекомплектом, а также 10 человек личного состава были уничтожены.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома.

Жертв и пострадавших, по информации оборонного ведомства, среди мирных граждан нет. В регионе был введен режим опасности атаки беспилотниками.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.

