В Минобороны рассказали о сбитых за вечер беспилотниках

Минобороны: 15 БПЛА сбили над двумя регионами России за вечер
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за вечер 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за вечер 25 ноября. Об этом Министерство обороны сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.

14 дронов самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области, еще один — над Воронежской областью.

До этого в Минобороны заявили, что российские силы ПВО за ночь 25 ноября перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа.

В ведомстве перечислили, что 116 дронов сбили над акваторией Черного моря, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над территорией Крыма. Кроме того, средства ПВО уничтожили 16 БПЛА над Ростовской областью, семь — над Брянской, четыре — над Курской и еще четыре — над Азовским морем.

В Новороссийске вечером 24 ноября произошла массированная атака беспилотников. Обломки дронов падали в жилых кварталах, повреждены дома и машины. В селе Мысхако загорелась квартира — пожар уже потушили. Несколько человек получили ранения, для пострадавших жильцов открыли пункт временного размещения.

Ранее в Краснодарском крае рассказали о последствиях ночной атаки БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
