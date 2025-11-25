На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны заявило о перехвате почти 250 украинских БПЛА за ночь

Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, столько дронов уничтожили в период с 23:00 по московскому времени 24 ноября до 7:00 25 ноября.

В ведомстве перечислили, что 116 дронов сбили над акваторией Черного моря, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над территорией Крыма. Кроме того, средства ПВО уничтожили 16 БПЛА над Ростовской областью, семь — над Брянской, четыре — над Курской и еще четыре — над Азовским морем.

Также военные указали, что два украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью и один — над Липецком.

В Новороссийске вечером 24 ноября произошла массированная атака беспилотников. Обломки дронов падали в жилых кварталах, повреждены дома и машины. В селе Мысхако загорелась квартира — пожар уже потушили. Несколько человек получили ранения, для пострадавших жильцов открыли пункт временного размещения.

Ранее в Краснодарском крае рассказали о последствиях ночной атаки БПЛА.

