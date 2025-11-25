На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус

Гладков: дрон ВСУ ударил по автобусу в Шебекино
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном автобус в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, транспортное средство получило повреждения — разбиты лобовое стекло и фары.

В селе Глотово Грайворонского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения, в результате чего были выбиты окна, посечены фасад и забор дома. Также осколками посекло две легковушки. Помимо этого, ВСУ повредили газовую трубу и линию электропередачи в населенном пункте, отметил глава региона.

Гладков напомнил, что сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа. В больницу обратился водитель этой машины. Медики диагностировали баротравму и поверхностные осколочные ранения лица. Мужчина был отправлен на амбулаторное лечение.

25 ноября в поселке Октябрьский Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадали два человека. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги доставили в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой — в больницу №2 Белгорода.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами