В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус

Гладков: дрон ВСУ ударил по автобусу в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном автобус в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, транспортное средство получило повреждения — разбиты лобовое стекло и фары.

В селе Глотово Грайворонского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения, в результате чего были выбиты окна, посечены фасад и забор дома. Также осколками посекло две легковушки. Помимо этого, ВСУ повредили газовую трубу и линию электропередачи в населенном пункте, отметил глава региона.

Гладков напомнил, что сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа. В больницу обратился водитель этой машины. Медики диагностировали баротравму и поверхностные осколочные ранения лица. Мужчина был отправлен на амбулаторное лечение.

25 ноября в поселке Октябрьский Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадали два человека. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги доставили в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой — в больницу №2 Белгорода.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.