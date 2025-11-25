Два человека пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом

В Октябрьском Белгородской области при атаке на дом пострадали два человека

В поселке Октябрьский Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги доставили в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой — в больницу №2 Белгорода.

Gри ударе БПЛА были повреждены крыша, остекление и фасад дома, добавил губернатор.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что четыре многоквартирных и 12 частных домов, а также ряд социальных и других объектов повреждены в результате ночной атаки на регион. Различные ранения получили не менее 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.