Беспилотники ВСУ ударили по 11 населенным пунктам Белгородской области

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами 11 населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. В большинстве случаев дроны били по автомобилям.

По информации главы региона, беспилотники ВСУ пытались нанести удар по Грайворонскому округу, где в результате атаки дрона загорелся автомобиль. В хуторе Тополи от удара дрона были повреждены три автомобиля, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения.

В Белгородском округе в результате атак дронов в селе Никольское, поселке Октябрьский и селе Ясные Зори повреждены два автомобиля, выбиты окна и посечены фасады двух частных домов. В селе Архангельское Шебекинского округа также поврежден один автомобиль.

Как отметил губернатор, в селе Гладково Валуйского округа после детонации FPV-дрона повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел.

Ранее ВСУ атаковали дронами села и предприятия Белгородской области.

